因外界擔心韓國有可能出現停滯性通膨現象，韓股17日開盤不久就直接摜破2400點大關，是過去1年7個月以來首次看到。目前，在跌深買盤挹注下，大盤稍微回升到2,425.68點，跌25.73點或1.05%。同時，韓元還是走貶。

韓國政府臆測，2022全年GDP可能是自2020年新冠病毒爆發以來，表現最差的一年。同時，也修正當地2022年經濟數據預估值。其中，GDP從3.1%下修至2.6%，通貨膨脹也從2.2%上調至4.7%。外界質疑，韓國2022年會不會有機會看見經濟成長停滯，通膨增加且失業率也上升的停滯性通膨。

大型類股表現不佳，三星電子跌1.97%，SK海力士跌2.16%，電池製造商LG Energy Solution跌1.99%，化學大廠LG Chem跌1.37%，現代汽車跌2.6%，起亞也跌2.59%。

韓元與美元匯價在1,289.65附近，韓元貶4.05元。為與全球接軌，韓國計畫將延長美元與韓元現貨匯市交易時間到17個小時，也就是從凌晨開始，可一直交易到下午5點為止。