台積電(2330)於美國當地時間16日舉辦2022年北美技術論壇，會中揭示先進邏輯技術、特殊技術、及三維積體電路（3DIC）技術的最新創新成果，首度推出採用奈米片電晶體的下一世代先進N2製程技術，以及支援N3與N3E製程的獨特TSMC FINFLEX技術。

台積電北美技術論壇在連2年以線上方式舉行後，今年於美國加州聖塔克拉拉市恢復舉辦實體論壇，為後續幾個月陸續登場的全球技術論壇揭開序幕。本技術論壇亦設置創新專區，聚焦台積電新興客戶的成果。

此次北美技術論壇主要的技術焦點，包括支援N3及N3E的TSMC FINFLEX技術、N2技術、擴大超低功耗平台及TSMC-3DFabric三維矽晶堆疊解決方案。其中，N3技術預計今年下半年進入量產，並將搭配創新的TSMC FINFLEX架構。

而預計2025年量產的台積電N2技術，在相同功耗下速度較N3快10～15％、在相同速度下功耗降低25～30％。N2將採用奈米片電晶體架構，使效能及功耗效率提升一世代。除了行動運算的基本版本，N2技術平台亦涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案。

同時，台積電根據2020年技術論壇揭示的N12e技術，正開發下一世代的N6e技術，主要提供邊緣人工智慧（AI）及物聯網裝置所要求的運算能力及能源效率。N6e將以7奈米製程為基礎，邏輯密度可望較N12e多3倍，成為超低功耗平台的一環。

3DIC解決方案部分，台積電此次展示客戶推出的2項突破性創新，包括全球首顆以各應用系統整合晶片堆疊（TSMC-SoIC）基礎的中央處理器，採用晶片堆疊於晶圓之上（CoW）技術堆疊三級快取SRAM，以及採用晶圓堆疊於晶圓之上（oW）技術，堆疊於深溝槽電容晶片之上的創新智慧處理器。

台積電表示，支援CoW及WoW的N7晶片已經量產，N5技術支援預計明年完成。為滿足客戶對於系統整合晶片及其他台積電3DFabric系統整合服務的需求，全球首座全自動化3DFabric晶圓廠預計於下半年開始生產。

台積電總裁魏哲家表示，快速變動、高速成長的數位世界，對運算能力與能源效率的需求較以往增加更快，為半導體產業開啟前所未有的機會與挑戰。值此令人興奮的轉型與成長之際，台積電在技術論壇揭示的創新成果彰顯公司的技術領先地位，以及支持客戶的承諾。