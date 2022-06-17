另外一隻待領養的貓咪還沒取名，是個聒噪整天喵喵叫的小男生。（里長陳次芬提供）

可愛喵星人等待好人家！新北市政府動保處為了增加毛小孩曝光及認養機會，透過社區鄰里管道，設置愛心認養小棧。上月31日，動保處與五股區成德里長陳次芬合作，在里辦公處成立「五股動物之家愛心認養小棧」，成立至今約半個月，已有3位民眾來看過寵物，不過還沒有成功送養，目前認養小棧有2隻貓咪，如果有興趣的民眾，都可以前往里辦公室看看。

陳次芬表示，現在認養小棧裡的2隻貓咪都是由新北市動物之家提供，為了考量給毛小孩較好的空間及環境，所以目前數量維持在2隻，不過也有里民建議，可以讓動物之家帶不同貓咪來輪流替換，給里民或有興趣的民眾更多選擇，這部分也有向動物之家反應，評估可行性之後再視情況決定。

現在在認養小棧的貓咪為1公1母，公貓還沒取名，但是個性外放很聒噪，幾乎每天喵喵叫，另1隻母貓叫「綿綿」，里長笑稱是像紙老虎的恰查某，因為要伸手摸牠的時候，會先齜牙咧嘴，但是真的摸了之後就不會反抗了，所以2隻貓咪都是可以摸的，不過動物之家送來的時候並未標註年齡，所以不知道貓咪的年紀。

至於領養者的條件，陳次芬表示，會請領養人填寫評估報告與切結書，評估報告內會由站方提出問題，領養者必須回覆這些問題，另外也要告知和家人的基本概況，通過評估之後才會將寵物送養。

另外，目前寵物的來源都是動物之家，愛心認養小棧比較像是中繼的角色，僅單純提供民眾認養，並不會收領一般民眾送來的動物，因為要收養流浪動物，很可能還會面臨疾病問題需要處理，這部分站方目前是沒有能力的，所以不會提供收養，如此也可以防止有人藉此惡意棄養的情況發生。