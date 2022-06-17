國民黨新竹市長人選至今未明，目前熱門名單包含已表態參選的現任議員林耕仁，與呼聲很高的立委鄭正鈐，儘管鄭正鈐尚未鬆口是否參選，不過地方上已出現勸進的聲音。新竹數位科技二代會新師董聯盟今日在媒體刊登大篇幅廣告，希望鄭正鈐能出馬競選新竹市長。

根據《TVBS民調中心》5月底所做新竹市長最新民調，結果顯示，在四黨競爭態勢下，若國民黨推出鄭正鈐，民進黨派出鄭宏輝，民眾黨由立委高虹安，時代力量推立委邱顯智，鄭正鈐以20.3%贏過鄭宏輝的19%、高虹安的13.9%、邱顯智的6.8%。相較之下，國民黨若推出林耕仁，則由鄭宏輝以19.7%贏過林耕仁的19.3%、高虹安的14.4%、邱顯智的6.3%。

若是藍綠對決，國民黨鄭正鈐單獨對上民進黨鄭宏輝，鄭正鈐以24.6%贏過鄭宏輝的22.9%，由這份民調看來，如果國民黨派出鄭正鈐，顯示有相當的勝算。

至於6月初的年代民調，民進黨內鄭宏輝以28.9%遙遙領先沈慧虹的9.9%。國民黨鄭正鈐與林耕仁則在誤差範圍內的19.4%與19.9%，但在政黨傾向為泛藍的支持者中，鄭正鈐獲得39.8%的支持，遠勝林耕仁的26.6%。顯見鄭正鈐較能凝聚國民黨支持者。值得觀察的是，鄭正鈐在20~29歲、30~39歲、40~49歲的支持者都大於林耕仁，顯現在以中壯年人口較多的新竹市，在選戰正式開打後，鄭正鈐後續爆發力會比較強。民調也同時顯示，鄭宏輝在20歲至29歲支持度為14.7%、鄭正鈐為18.3%、高虹安為17.8%。新竹市是年輕城市，但鄭宏輝在年輕族群均輸給民眾黨高虹安以及國民黨鄭正鈐。

根據了解，新竹數位科技二代會新師董聯盟成員，來自各領域新創團隊與業界退休董事長、高階經理人、學術單位教授老師及在地傳承企業接班人，代表著新竹青壯派勢力。會長蕭瑞宏在廣告指出，鄭正鈐曾任5任新竹市議員，對地方發展方向掌握清楚，現在擔任立法委員，問政用心，邏輯清楚，根據公民監督國會聯盟評鑑，不論是出席率及質詢率或法案預算審查，均爲百分之百的委員，是公認勤快認真的好立委。

新竹市的未來，需要的是一位具有國際觀及現代科技眼光的市長，帶領她繼續發展，鄭正鈐即具備這樣的條件，衷心希望鄭正鈐能拋開各種束縛及顧慮，爲了新竹市的家園建設及台灣未來的經濟發展，勇敢地站出來承擔這個重擔！