味全龍洋投鋼龍離台與否有了最後答案，17日領隊丁仲緯受訪時表示，鋼龍確定續留龍隊，但至於是用何種方式讓他留下？丁仲緯說：「目前還有一些細節需要確認，下午再一併對外說明。」

日前傳出韓職有球隊想網羅鋼龍，一開始傳出是韓華鷹隊，但當時龍隊表示，有收到韓職球隊詢問，但僅在探詢階段，後來該隊陸續補齊洋將後，也讓鋼龍加盟機率下降。

本月13日龍隊證實，有韓職球團對中職提出鋼龍的身分照會，確認合約狀態，據悉是鋼龍前東家起亞虎隊。鋼龍在昨天表示，自己最晚會在晚間做出是否續留龍隊的決定。

鋼龍今年與龍隊簽下年約，不過其中附帶逃脫條款，新球隊支付買斷金即可挖人。但經過思考後，鋼龍確定續留，至於是用什麼方式打動他，丁仲緯表示，由於目前還有一些細節需要做確認，今天下午將再對外說明。

去年鋼龍加入龍隊，出賽18場拿下5勝7敗、自責分率3.93，雖然季末提前離台，但他有情有義，願意等到新洋投抵達後再離隊；今年與龍隊續約，本季目前出賽9場，戰機3勝2敗、自責分率3.67。