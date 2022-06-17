林明溱：將鼓勵南投縣內風景區停車場廣設充電站

台灣碳資產所屬BEGIN電動車智能充電站6月14日在南投日月潭向山遊客中心設置南投縣內第一座快速充電站，南投縣縣長林明溱、日月潭國家風景區管理處處長簡慶發親自到場支持，林明溱縣長表示，廣設電動車充電站是我們國家迎接淨零碳排趨勢，推廣低碳旅遊的必要工作，很高興台灣碳資產幫南投設置第一個風景區快速充電站，未來將鼓勵南投縣境內風景區停車場廣設充電站。

簡慶發處長說，日月潭向山遊客中心這座BEGIN電動車智能充電站不僅是南投縣內第一座，也是全台13處國家風景區第一個建站的風景區，未來將佈建環湖充電站，讓日月潭落實低碳旅遊，行銷國際，並有助於未來日月潭國家風景區成為全球百大旅遊金質標章。

台灣碳資產所屬BEGIN電動車智能充電站14日在南投日月潭向山遊客中心設置南投縣內第一座快速充電站，南投縣縣長林明溱（左三）、日月潭國家風景區管理處處長簡慶發（右三）、台灣碳資產董事長張三河(左四)、台灣碳資產執行副總經理劉德安（右四）等人出席啟動儀式。(圖／蔡淑芬攝)

台灣碳資產董事長張三河接受媒體聯訪時表示，武俠小說常說「天下武功無快不破」，BEGIN電動車智能充電系統雖然起步較晚，但如「BEGIN」偕音，我們是比快，有別於其它同業過去2年雖先建站，但都以慢充為主，BEGIN在各地風景區的建站皆以快充建站，就如手機充電般快速，解決民眾出行的「里程焦慮」和「充電焦慮」，同時在軟體支援部分也以迭代更新的速度，目前已開發到BEGIN3.0，預計7月將推出BEGIN4.0，讓客戶享受出遊的同時也能善盡地球公民義務，讓這個星球明天會更好。

台灣碳資產執行副總經理劉德安說明，BEGIN電動車智能充電服務平台透過人工智慧及物聯網技術，結合地方創生的概念，對於未來建立綠色生態圈提供有利保證，BEGIN的綠色生態圈理念也獲得充電樁設備大廠飛宏科技大力協助，目前已完成的薰衣草森林(新社、尖石、三義、石梯坪)慢充站﹑日月潭向山遊客中心快充站，未來將陸續在葡萄王觀光工廠、日月潭環湖風景區、南投縣農會..等觀光景點設置快充站，並與加油站業者及科學園區異業結合，劉德安指出，今年上半年將完成28站建站目標，預計全年達50至80站。