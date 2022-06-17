中央流行疫情指揮中心多位官員確診，指揮官陳時中也染疫，近日他透露自身病況時曾提到過「咳嗽咳到骨頭痛」，引起外界關注。對此，馬偕醫院兒童感染科醫師黃瑽寧則分析這樣狀況的2種可能，分別是咳太用力導致肌肉拉傷或是病毒全身性發炎。

黃瑽寧昨在節目《年代向錢看》分享說，陳時中近日確診新冠肺炎，判斷是輕症，前3天出現發燒症狀，這兩天則是開始咳嗽，甚至還說咳嗽咳到骨頭痛。而這樣的狀況有2個可能，一個是咳嗽太大力，不慎拉傷到呼吸相關的肌肉了；不過，以前曾經生過重病的人，可能也會有類似的感覺出現。

黃瑽寧也說，咳嗽咳到骨頭痛的另一個可能就是「病毒引起的全身性的發炎」，這種狀況會導致肋膜發炎，使得呼吸肌很不舒服。

陳時中在6月13日確診新冠肺炎，指揮中心發言人莊人祥與醫療應變組副組長王必勝也陸續染疫，引起外界關心。對此，陳時中表示，他確診以後發燒了3天，也有咳嗽症狀，一度咳嗽咳到骨頭會痛，但都有遵照醫囑好好吃藥，目前已經退燒了。