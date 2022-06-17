中央ACIP專家會議建議5到11歲兒童應完成兩劑疫苗接種、2劑間隔4到8周以上、以同廠牌疫苗完成2劑接種等決議，中央宣布BNT第2劑自6月22日起開打。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，北市規畫6月23日到7月2日，安排國小校園集中接種BNT第2劑，同時也可同步接種莫德納第2劑。

蔡炳坤表示，北市依可接種莫德納、BNT疫苗期程，規畫兩階段校園接種，第一階段以莫德納第2劑為主，6月18日及6月25日分4區在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5到11歲BNT第1劑、6到11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

蔡炳坤說明，第二階段以BNT第2劑為主，北市兒童BNT疫苗第1劑校園集中接種自5月26日到6月3日，因接種第2劑需間隔4周以上，所以規畫6月23日到7月2日，安排國小校園集中接種BNT第2劑，同時也可同步接種莫德納第2劑。此外，北市疫苗預約平台及合約醫院特別門診，也持續提供兒童疫苗接種服務，歡迎家長使用。