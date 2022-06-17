玫瑰紅荔枝有特殊的玫瑰香氣，果肉也特別Q，更晶瑩剔透，實底部有一條明顯的黃綠色縫合線，因而也被稱為「拉鍊荔枝」，可輕易剝開，輕輕一捏果皮就會裂成二半。（吳敏菁攝）

玫瑰紅荔枝有特殊的玫瑰香氣，果肉也特別Q，更晶瑩剔透，實底部有一條明顯的黃綠色縫合線，因而也被稱為「拉鍊荔枝」，可輕易剝開，輕輕一捏果皮就會裂成二半。（吳敏菁攝）

玫瑰紅荔枝有特殊的玫瑰香氣，果肉也特別Q，更晶瑩剔透，實底部有一條明顯的黃綠色縫合線，因而也被稱為「拉鍊荔枝」，可輕易剝開，輕輕一捏果皮就會裂成二半。（吳敏菁攝）

玫瑰紅荔枝有特殊的玫瑰香氣，果肉也特別Q，更晶瑩剔透，實底部有一條明顯的黃綠色縫合線，因而也被稱為「拉鍊荔枝」，可輕易剝開，輕輕一捏果皮就會裂成二半。（吳敏菁攝）

一騎紅塵妃子笑，好吃的荔枝讓人傾盡了一切，而眾多荔枝品種中，最稀罕的玫瑰紅就在荔枝季節的尾聲嬌貴登場，彰化縣長王惠美17日上午前往芬園鄉訪查荔枝園，驚艷玫瑰紅的獨特香氣，果農楊耀煌表分享為了栽出最好吃的荔枝，歷經21年研發，不只有玫瑰香，果肉也特別Q，更晶瑩剔透。

芬園鄉荔枝種植面積422公頃，最為人熟悉是黑葉荔枝、糯米荔枝、玉荷包，近來玫瑰紅逐漸打響知名度，但產量不多，且在荔枝季節末期，才姍姍來遲，因不易栽培，價格也是一般荔枝兩倍以上。

彰化縣長王惠美關心縣產荔枝產銷情形，參訪哈比農場，推薦正值採收期且罕見的玫瑰紅荔枝，果實底部有一條明顯的黃綠色縫合線，因而也被稱為「拉鍊荔枝」，可輕易剝開，輕輕一捏果皮就會裂成二半，不流湯汁不沾手，帶著淡淡玫瑰香。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園鄉種植荔枝種類繁多，唯有玫瑰紅荔枝，比其他荔枝較晚，品種卻超越所有荔枝，是許多芬園鄉農民辛苦栽種，喜歡荔枝朋友可以洽芬園鄉農會聯絡或逕洽芬園鄉農民購買。

哈比農場園主楊耀煌表示，歷經21年研發，栽種台農3號玫瑰紅荔枝，得嫁接5、6年才會成熟、產量才會較穩定，並且需要特殊管理，又面臨兩大關卡，一是開花期常遇春雨，結果期又碰梅雨，若雨量太大，小果實很容易都被打掉，10年平均只有4至6成，因此也和農糧署討論，是不是架個棚，改善淋雨的問題，

楊耀煌也說，玫瑰紅不容易栽培，算是很稀有的品種，因為太嬌貴了，品質又太好，都是供不應求，只提供幾個店商，又些店商則外銷到新加坡、香港，去年外銷3000多公斤到香港，價格非常好，一台斤約在500元上下。

此外，芬園鄉也種植很多鳳梨，農友推出一種「水蜜桃鳳梨」，外表看起來像是金鑽鳳梨，但吃下去有水蜜桃的香氣，又有鳳梨的酸甜，王惠美嘗一下，形容吃起來猶如戀愛的滋味，推薦給大家，希望提升芬園鄉農產品知名度和多元利用價值。