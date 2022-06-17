針對報載北港轉運站合作破局，財政部國產署發新聞稿澄清說明。

報導所載雲林縣北港轉運站BOT案國有土地，原係臺灣汽車客運股份有限公司(臺汽公司)所有之車站專用區土地，經雲林縣政府及臺汽公司評估無須作車站使用，於94年間辦理都市計畫通盤檢討，將土地變更為商業區及停車場用地，嗣臺汽公司將土地捐贈為國有，本署依變更後都市計畫之規劃已完成捐贈停車場用地予縣有，爰商業區土地宜另行規劃有效及高強度使用。

目前當地已有多家客運業者為在地民眾及旅客提供轉乘服務，雲林縣政府規劃本案土地作為交通轉運站使用，屬低度利用，國有土地屬全民資產，本案土地周遭商業機能已趨成熟，可採高強度開發，促進地方繁榮，爰本署以自行招標設定地上權方式釋出土地，得標廠商於符合土地使用管制規定下，自行規劃符合市場機制之產品內容。

為掌握大面積國有土地開發活化契機，及時配合土地開發需求及因應情事變更，本署將自行改良利用，以活絡經濟、帶動地方發展，增加地方就業機會及稅收，創造永續財源，達成中央、地方、投資者與消費者多贏局面。