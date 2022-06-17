國泰金(2882)今天召開股東會，通過發放3.5元股利。副總經理林昭廷指出，台股近波動激烈，但國泰投資團隊已有積極逢低承接股票，尤其長期有價值股票，像是產業前景趨勢向上、技術領先的股票，布局未來長期獲利機會。

近期股債都呈現大幅波動，影響壽險業淨值，林昭廷表示，以目前會計公報，短期債券的確是未實現有損失，但假使資產負債用未來接軌17號公報標準來看，到5月底國壽淨值增加986億元，顯示升息影響的短空是目前會計公報公布的淨值。

母公司國泰金日前增資國泰產險100億元，但林昭廷表示，國壽RBC很高，在350％以上，今年不會有增資需求。

在防疫保單理賠部分，董事長蔡宏圖在股東會上表示，國泰產險截至5月底理賠總共5.5億元，未來幾個月可能會陸續出現理賠申請，但現在是從高峰開始下降，目前很難預估實際損失。但是已經未雨綢繆，先行通過國泰產險100億資本額，讓RBC可以回到300％以上，目前6月有效保單是82萬件，理賠金額會每天陸續了解，國內疫情情況趨勢應該是趨緩，會繼續密切注意理賠情形。