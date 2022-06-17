誠品生活(2926)深入全台的社區創新店「誠品生活時光eslite me-time」2號店將於7月在新北市板橋登場，打造獨棟、度假風的Villa書店。誠品今日公佈3D設計圖，以Villa的概念設計的誠品生活時光板橋三民店，門前庭院綠意盎然、室內挑高空間搭配白色牆面，大器遼闊，期望突破室內限制、拓展「家」的無限想像。

誠品生活時光板橋三民店緊鄰三民路社區，距離社區居民散步必訪的永豐公園步行僅4分鐘，與社區生活緊密連結。除了日日有新書、週週有活動，也設有窗邊閱讀區，還蒐羅產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材。

「虛擬貨架」則串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店！未來將規畫於庭院舉辦戶外小農市集，從有機蔬果、米食雜糧、果乾漬物到手作日用品。

誠品生活時光板橋三民店受理念相契的馥華集團邀請，期望能陪伴居民生活、提供內在力量。「誠品生活時光限定店-土城青福」也將於7月中起試營運，位在土城青福街上「馥華之丘」的誠品生活時光限定店，結合書店、音樂、餐飲等，距離土城綜合體育場、新北市立土城醫院走路僅10分鐘，提供社區居民便利的質感生活。