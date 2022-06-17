澎湃新聞報導，中共中宣部17日舉行新時代國資國企改革發展情況發布會，大陸國務院國有資產監督管理委員會祕書長、新聞發言人彭華崗表示，針對混合所有制改革，中共十八大以來，國務院國資委按照完善治理、強化激勵、凸出主業、提高效率的總體要求，積極穩妥推進混合所有制改革，促進了多種所有制經濟的取長補短、相互促進、共同發展。

彭華崗指出，主要有幾方面：

一是統籌做好混改的把關定向。根據不同企業的功能定位，對推進混合所有制改革的必要性、可行性進行充分論證，「一企一策」制訂方案，成熟一個推進一個。同時，加強對混合所有制改革全過程的監督，切實防止國有資產流失。

二是持續完善混改的制度體系。加強和完善混合所有制改革頂層設計，先後制訂出台了20多個制度文件和配套政策，形成了覆蓋混改各個工作環節的制度體系，嚴格規範混合所有制改革關鍵環節及流程。會同有關部門研究解決土地處置、財政稅收、資產定價等改革當中的共性難點問題，完善操作規範，清除改革「路障」，減輕了改革的負擔。

三是積極拓寬市場化的引資本管道。發揮資本市場優化資源配置的作用，搭建公平公正公開的市場平台，對混改過程中涉及的國有資產交易流轉，一律通過資本市場公開進行。2013年以來，國有企業改制重組引入各類社會資本超過2.5兆人民幣，2019年以來，國資委會同全國工商聯等部門連續三年舉辦了央企混合所有制改革暨央企、民營企業協同發展的項目推進會，有力促進了混改的深入推進。目前，央企和地方國有企業所屬的混合所有制企業戶數占比分別超過70％和54％。

四是著力深化系統性「改機制」工作。堅持系統思維、協同推進，避免「一混了之」，充分釋放混改企業資本融合的優勢，推動企業在完善公司治理、健全市場化經營機制等方面當先鋒、作表率。在加強黨的領導方面，具備條件的混合所有制企業絕大多數建立了黨的組織。在公司治理方面，70％的混合所有制企業中有外部投資者派出的董事。國有控股上市公司持續引入持股比例5％以上的戰略投資者，股權結構、公司治理進一步優化。在市場化經營機制方面，混改企業基本實現了經理層成員任期制和契約化管理的全覆蓋，靈活開展了中長期激勵，上百家上市公司實施股權激勵，200個科技型企業實施了股權和分紅激勵。

彭華崗表示，通過混改，湧現出一大批主業凸出，公司治理優、創新能力強、活力效率高的優秀企業。下一步，大陸國務院國資委將堅持「三因三宜三不」的原則，因地施策、因業施策、因企施策，宜獨則獨、宜控則控、宜參則參，不搞拉郎配、不搞全覆蓋、不設時間表，積極穩妥地深化混合所有制改革。圍繞推進混改企業深度轉換經營機制等重點工作，進一步指導混改企業完善法人治理結構，發揮戰略投資者的積極作用，切實維護維護各方股東的權利，建立健全靈活高效的市場化經營機制，以混促改，務求改革實效。