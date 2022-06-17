立委江啟臣募集N95口罩供第一線醫護人員使用，17日優先捐贈5000份供部立豐原醫院應急使用。(陳淑娥攝)

立委江啟臣募集N95口罩供第一線醫護人員使用，17日優先捐贈5000份供部立豐原醫院應急使用。(陳淑娥攝)

國內疫情仍嚴峻，醫療量能也達到緊繃狀態，前線醫護人員甚至出現醫療物資短缺情況。為守護醫護人員健康安全，立委江啟臣邀集民間企業募集N95口罩供第一線醫護人員使用，17日優先捐贈5000份供部立豐原醫院應急使用，後續也將安排其他醫療機構捐贈。

江啟臣表示，國內疫情仍處在高峰，何時能讓疫情趨緩還不明確，但長期高壓的工作量已讓基層醫護人員不堪負荷，兩年多來醫護人員幾乎沒有喘息時間，不只影響家庭生活，甚至許多人因此而染疫。日前他與台灣護師醫療產業公會理事長陳玉鳳談論疫情狀況時，陳理事長曾透漏前線醫療物資吃緊的狀況，有些醫院甚至要求醫護人員一片N95口罩戴一周，破損還有實體證明才能換。江啟臣痛批「上場打仗還缺糧缺裝備，怎麼讓戰士安心抗疫？」

豐原醫院院長賴惠貞指出，中南部疫情持續嚴峻，台中已連續多日出現破萬例確診，對基層醫療量能是很大挑戰。過去每週使用量僅1000餘片，如今需求量暴增，每週需求量需要2000多片，加上廠商供貨不及，造成醫院極大負擔。特別感謝江啟臣立委的號召與在地人士的善舉，相信醫護人員都能感受到來自社會的關心。

市議員張瀞分表示，豐原醫院是豐原地區的守護神，在地鄉親都感受到醫護人員的辛苦，過去這段日子都是咬緊牙根沒日沒夜的付出。感謝今天這麼多善心人士的善舉，基層醫療院所真的需要社會各界的關心，後續也將請衛生局持續瞭解醫療物資需求，務必提供協助。

江啟臣指出，部立豐原醫院對於地方醫療量能至關重要，不僅是對抗疫情的前線單位，更是大山城地區的重要抗疫防線。去年疫情肆虐全台時，曾協調大台中不動產開發商業同業公會建築公會捐贈「正壓檢疫亭」，並募集社會資源捐贈符合歐盟認證N95等級的口罩、防護面罩、防護衣提供豐原醫院使用。前幾天得知醫護人員缺乏N95口罩後，隨即聯繫慶山建設、鴻山建設、久樘開發、昇源有限公司、嘉鋒廢鐵有限公司、台灣新世代關懷協會等在地企業團體與地方人士共同募資，把第一批募集到的5000份N95口罩捐贈給豐原醫院，後續也將統整需求，安排至其他醫療機構捐贈，希望透過民間力量的匯集，協助前線單位拚戰，做醫護人員的後盾。

江啟臣強調，防疫視同作戰，提供足量質佳的醫療物資是政府的本分，從缺疫苗、缺快篩，到如今缺乏醫療用N95口罩，實在看不出我們政府究竟哪裡超前部屬，根本是落後還跟不上。呼籲民進黨政府不要只是用嘴說防疫，快篩沒把關好，連最基本該提供的N95口罩都做不到，政府防疫根本都只是嘴巴講講。請蘇貞昌院長向社會大眾說明，為什麼衛福部會核可黑心快篩、為什麼提供醫護人員的津貼會拖欠、為什麼會讓基礎醫療物資缺乏，請民進黨政府講真說做實事，不要讓第一線作戰的夥伴陷入在危險中。