通膨罩頂，永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙（1905），下半年漲價動作轉趨觀望，由於成本高升，本周市場一度傳出華紙打算「一路漲價到年底」，不過華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和今（17）日表示，漲價得考量市場接受度，第三季暫時還沒有明確的行動方案。

由於木材、紙漿、煤炭、運價等各項成本飆升，華紙擋不住壓力，今年以來啟動多波價格調漲，繼第一季調漲各紙種售價5％～10％，第二季更是「月月漲！」，全季平均漲幅介於7％～15％。本周市場更是傳出，華紙打算一路漲到年底。

不過華紙今天舉行股東會，公司對於下半年的漲價行動卻是明顯轉趨觀望。

陳瑞河說，成本確實還在往上走，但漲價還要考慮市場接受程度。華紙的紙類售價今年以來平均已經漲了兩成，雖然沒辦法完全轉嫁成本，但客戶承擔能力已接近極限。面對全球通膨烏雲籠罩，華紙很難置身事外，到目前為止，華紙針對下半年的價格調整還沒有明確的方案。

陳瑞河坦承，如果從成本轉嫁的角度來看，目前國際木片價格超過每噸200美元，比去年大幅上漲六成；短纖紙漿價格來到每噸900美元，也比起去年均價600多美元也是漲了五成；而運價更是數倍飆漲。上述的成本價格都是過去從沒遇過的破紀錄價格。相較之下，華紙今年以來產品售價雖然調漲約兩成，但仍無法完成轉嫁成本的的飆升，公司獲利空間持續承壓。