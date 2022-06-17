福斯美國業務負責人基歐夫（Scott Keogh）16日提出警告，美國要大幅提高電動車專用電池的產量，來配合其加快推廣電動車的速度，正面對不少重大挑戰。

他強調，要從汽柴油車轉向電動車，是美國最重大的工業轉型。目前許多車商和電池生產商，承諾投資數百億美元計資金，在北美興建新的電動車電池工廠和電動車組裝廠，來擴大電動車生產規模。

但是，他指出，在這過程中，業界要為電動車提供先進的新電池，美國就必須克服連串挑戰。除了要不斷吸引足夠的技術勞工之外，美國必須要開採許多重要礦物原料，來生產供電動車使用的鋰電池。

另外，美國要解決供應鏈、醫療健保、教育和基礎建設等問題來配合相關產業發展。他預期到2030年，美國將有數十萬人受雇於與電池生產相關產業。

在拜登積極推廣電動車之下，電動車電池需求量將不斷大幅成長。

基歐夫估計，目前美國一年的電動車電池產量在15萬到20萬顆之間，但從現在開始計算的未來7年內，業界需要的年產量為850萬顆。如何達成這龐大產量，就成為美國面對的重大挑戰。