為強化台美長久以來5G安全領域的夥伴關係，國發會主委龔明鑫應美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)邀請率團赴美，將於明(18日)率領下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)赴美訪問，本次訪團成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部工業局、經濟部技術處等跨部會政府官員，資策會、工研院等法人機構，以及我國5G產業相關重點業者等共計41位。

訪團將依序到訪舊金山、西雅圖及華府等地，進行11天的訪問。在美國西岸，龔明鑫將拜會美方官員與美國重點科技企業如微軟、Google、Amazon等，以及從事區塊鏈、複合材料零件、3D全像投影技術等新創業者，擴展台美交流合作。

國發會在矽谷並與AIT合辦台美NextGen Telecom圓桌交流會議，美國Dish Mobile、高通、Air Span等重要通訊業者出席演講與團員交流；訪團亦與華盛頓州政府交流5G Open Innovation政策。

訪團於華府期間，除將與政務委員鄧振中共同出席Select USA投資峰會等相關活動，拜會美國官員外，龔明鑫並將赴全球台灣研究中心(GTI)、德國馬歇爾基金會(GMF)等美重要智庫進行演講，宣揚我與美國共同打造具韌性之全球供應鏈，進一步深化台美友好關係。

台美同注重5G產業發展，我國透過前瞻建設及亞矽2.0等計畫，致力發展5G開放網路(Open Ran)設備國產化，此行盼藉由與重要官方、5G業者會談，積極促成台美企業於5G領域的交流合作，助我國5G產業長遠發展；訪美行程預計於6月29日結束，龔明鑫後續規劃另率跨部會代表、新創公司等業者，續赴日訪問，並於7月6日返抵國門。