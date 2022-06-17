不畏隔夜美股慘遭血洗，周五香港股市開低後反彈，目前恆生指數上漲0.6%，報20975.57點。國企股漲0.73%，為7312.41點。大陸股市持穩，以及美股指數期貨上漲，給港股帶來提振。

繼聯準會一口氣升息75基點後，英國、瑞士等國家央行亦接力升息，令投資人擔心經濟恐將因此急劇放緩或陷入衰退，周四美股主要指數全面重挫，道瓊指數大跌逾740點，自2021年1月以來首次跌破30,000點重大心理關卡，標普500指數跌逾3%，那斯達克指數下挫4%，費城半導體指數更崩跌逾6%。反映中概股表現的金龍中國指數收跌4.44%。

目前美股止跌反彈，道瓊指數期貨上漲0.58%，標普500指數期貨漲0.66%，那斯達克100指數期貨漲0.81%。

恆生科技股指數開跌1.2%，但目前上漲1.23%。小鵬汽車漲4.1%，表現最佳，其次為京東集團漲3.33%。舜宇光學、金山軟件、萬國數據均跌逾3.1%，表現最疲弱。

教育股陷入劇烈震盪，新東方在線在連漲9天、股價狂飆6.8倍後，目前暴量跌逾6%，稍早前一度重挫近27%。天立教育目前大漲19.1%。

汽車概念股受到追捧。傳天齊鋰業獲准赴港上市，帶動同業贛鋒鋰業上漲5.8%，稍早前一度漲逾10%。理想汽車漲逾8%。

美國5月新屋開工數較4月大減14.4%，電動與手動工具及配件製造商創科實業開跌6%，目前仍跌逾4%，在藍籌股中表現最差。

港交所漲逾2%，據俄羅斯當地媒體報導，聖彼得堡證券交易所宣布自下周一起開放當地券商買賣12檔港股，包括騰訊、阿里巴巴、美團、京東、小米、舜宇光學、碧桂園、金沙中國、長和、長實集團、中國生物製藥和萬洲國際。該俄國證交所未來擬擴大這份名單，預計到今年底將增至200檔港股，到2023年達到1000檔。