P. LEAGUE+ 在17日公佈2021-22年賽季年度防守球員及防守第一隊，年度防守球員由新北國王的湯瑪士（Thomas Welsh）獲得，而年度防守第一隊也以新北國王入選2名球員為最多。

湯瑪士在PLG初登場就抓下聯盟紀錄的28籃板外帶6阻攻，也因此獲選2021-22賽季Porsche 12月最有價值球員，而本季湯瑪士出賽20場，平均上場時間37分10秒，抓下的17.9籃板中有11.7個是防守籃板，另外每場還可以貢獻1.4阻攻及1抄截，各項防守數據皆名列前矛，也讓湯瑪士收下本季年度防守球員。

而包含湯瑪士在內，2021-22賽季聯盟年度防守第一隊，總共入選3名後場及2名前場球員。在後場部分，新竹街口攻城獅的高國豪再次入選，搭配新北國王的李愷諺以及年度抄截王、高雄鋼鐵人的陳又瑋，這3位每場都可以貢獻最少2.1抄截排後場前3，籃板3人每場也都可以抓下最少4.2個（李愷諺5.8個排後場第1、高國豪4.4個排後場第2、陳又瑋4.2個排後場第4），3人組成的後場防守壓制力十足。

至於前場部分，福爾摩沙台新夢想家的錢肯尼本季化身為「夢想大鎖」，成功看管住各隊鋒線上的得分主力，也時常創造出對手的進攻犯規，加上積極的補防意識及防守態度，也讓錢肯尼在競爭激烈的年度防守第一隊前場位置裡，成功搶下一席位置。