澎湃新聞報導，大陸多地氣溫繼續破40℃！大陸中央氣象台17日06時繼續發布高溫黃色預警：17日白天，華北西部和南部、黃淮、江漢北部、江淮以及西北地方東部、新疆南疆盆地、內蒙古西部等地的部分地區出現35℃以上高溫天氣，其中，河北南部、山西南部、河南大部、山東西部、安徽北部、江蘇北部、湖北北部、陝西南部以及內蒙古西部、寧夏中北部、南疆盆地等地最高氣溫37～40℃，局地可達40℃以上。

氣溫方面，6月16日，北方地區出現大範圍的高溫天氣，氣象監測顯示，黃淮、江淮、江漢及河北南部、山西、陝西、內蒙古西部、新疆南疆等地日最高氣溫為35℃以上，河北南部、河南、山東西部、安徽北部、湖北西北部等地達38～40℃，河南安陽、焦作、漯河等地甚至達到41～42℃。

預計6月21日之前，山西南部、河北南部、河南、山東及蘇皖北部以及內蒙古西部、陝西大部、甘肅西部等地高溫天氣都將持續，日最高氣溫有35～38℃，局部地區可達40℃左右。22日後，江南東部和華南東部的部分地區也將出現高溫天氣。

從各地發布的具體預報來看，山東省氣象台6月16日發布高溫橙色預警：受大陸暖脊影響，預計16～20日，山東省將出現大範圍37℃以上高溫天氣。其中，16日，聊城、菏澤和濟寧最高氣溫37～39℃，德州、濟南、淄博、濰坊和棗莊的部分地區35～36℃；17～20日，內陸大部地區最高氣溫37～39℃，部分地區可達40℃以上。

山東省委省政府要求各地科學做好防暑降溫工作，合理安排室外作業時間，對容易受到高溫影響的工作場所、工作崗位進行嚴密排查，及時採取保護措施、消除安全隱患，有效預防和控制職業性中暑事件，切實保障好人民群眾身體健康。

河南省新鄉市氣象台6月17日8時12分繼續發布高溫紅色預警信號：過去24小時新鄉市已出現40℃以上高溫天氣。預計17日白天新鄉仍將出現40℃以上的高溫。

山西太原市氣象台6月17日10時18分繼續發布高溫橙色預警信號，預警區域為太原市全市。預警區域內大部分地區24小時內最高氣溫將升至37℃以上。