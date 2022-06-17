根據人民網引述美媒彭博報導，大陸在7年內的空氣污染減排程度幾乎與美國在30年內減少的一樣多，且在此過程中幫助降低了全球平均霧霾水準。據芝加哥大學能源政策研究所數據顯示，2013年至2020年的大陸空氣中有害懸浮顆粒物濃度下降40％，如果持續這一趨勢，中國人的平均預期壽命將增加約兩年。

該所研究人員表示，相比吸煙、酗酒或衛生條件差，霧霾更能降低全球人均預期壽命，「大陸在減少污染方面取得的成功有力地表明瞭其他國家可能面臨的機遇，只要他們像一些國家正在開始做的那樣實施強有力的污染防治政策。」

芝加哥大學能源政策研究所人員表示，在主要城市限制燃煤和汽車使用的帶動下，大陸迅速取得成功，在7年內的空氣污染程度下降40％，幾乎相當於美國自1970年通過《清潔空氣法案》之後30多年污染程度下降44％的成就。

研究人員更表示，如果沒有大陸空氣污染程度的下降，世界平均空氣污染水準自2013年以來會上升而不是下降。這是因為南亞、東南亞和中非地區國家正在進行工業化發展，使空氣品質不斷惡化。儘管附近的新加坡和印尼的空氣污染水準有所下降，但柬埔寨和泰國的空氣污染在2020年都上升10％以上。