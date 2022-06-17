現代人飲食越來越精緻，不僅高糖還高油脂，小心可能罹患脂肪肝。台灣一名98公斤的男子，經過公司健康檢查發現，自己患有中度脂肪肝，由於他認為運動就能改善，因此10年來都未至醫院治療，豈料一日發現身體不適，至醫院檢查才知道他的肝臟已纖維化。

護理師陳麗華在節目《健康2.0》提到，過去曾有一名身高165公分、體重98公斤的病患，患有中度脂肪肝且血脂390，但他並不以為意，而且堅持「只要多運動就會好」的觀念，認為光靠運動3個月就會改善，雖然每年健檢報告的肝臟指數都異常，但身體並未感覺不舒服，因此10幾年來他都未至醫院做更詳細的檢查。

日後病患身體出現些微不適，家人要求他看醫生，但他依舊沒放在心上，後續公司安排體檢，報告顯示他的指數不正常，病患在公司的強制下到醫院做檢查，而醫師一看發現，病患的脂肪肝已變成肝纖維化，再者，因為他的體型過胖，必續立即進行嚴格控制，病患這時才驚覺，原來脂肪肝不是光靠運動就會好轉。

安南醫院醫療副院長許秉毅進一步說明，當肝細胞中油脂含量過高，油脂量大於5%時，就會被判定為「脂肪肝」，又稱肝包油，而脂肪肝分為3級，輕度脂肪量約為5%至10%，中度是10%至15%，重度則超過30%，當肝細胞的脂肪囤積越多時，就會造成肝臟發炎，日後可能會演變成肝硬化，因此民眾千萬不要輕忽。