聯徵中心近期公布今年第一季全台住宅貸款統計，今年首季平均建物面積44.5坪，創13年來同期新低，跟2017年第一季平均47.2坪相比減少了2.7坪，相當於少了一間臥房的面積。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，不動產市場雖然經歷過金融危機、打房盤整期，但房價長期還是上揚走勢，且2019年疫情爆發後竄起全球資金潮，加上低利環境誘因，讓豐沛熱錢灌入房市、帶動房價，相同預算能購買的坪數縮小，造就買方越買越小的趨勢。

今年首季平均貸款利率1.46%，統計以來同期最低，不過隨著央行3月後連續升息，第二季開始房貸利率走升，綜觀聯徵中心歷年第一季平均住宅貸款統計資料，貸款利率在2012年到2016年都在2%以上，2021年第一季大幅下滑，平均1.47%，與2019年同期相比下降0.27個百分點，今年首季利率雖創低，係因3月中央升息1碼，還來不及反應在第一季的房貸利率。

郎美囡分析，近2~3年的低利確實促進房市交易，但全球物價上漲，全球央行為抗通膨陸續升息，美國聯準會預告今年升息7碼，台灣亦跟進升息循環，從過往數據顯示2012年開始有5年時間平均房貸利率在2%以上，2012年到2014年房市交易量也確實不低，買賣移轉棟數都超過32萬棟，但如今房價已至高點，購屋門檻拉高，利率再攀升，對於多數採用指數型房貸的購屋人及貸款族而言，購屋貸款成本有感增加，也導致購屋人的房價負擔力更為弱化。

此外，五年來住宅的貸款鑑估值一路走升，在2019年第一季小幅回檔後拉升，今年首季平均鑑估值為1,215萬元，與五年前比較多了176萬元，顯示平均購屋門檻增加，但是平均貸款建物面積卻下滑，2017年第一季47.2坪到今年第一季剩44.5坪，縮水2.7坪，可見資金狂潮下房價顯著提升，及大樓型物件的交易比例拉高，因此銀行鑑價提高，但也因房價上揚，相同購屋預算可買面積縮減，呈現買方越買越小的趨勢。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，近年來工料雙漲，營建成本續增，預期新屋價格難跌，尤其央行升息增加購屋成本，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口。