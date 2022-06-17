在歐美陸續升息，日本卻依舊維持超低利率之下，日圓再度走貶，日股17日仍然疲弱。目前，在6個交易日呈現5日走低的日經，早盤結束時，暫收25,858.5點，跌572.7點或2.17%，周線跌近7%創兩年多來最大。同時，東證收1,829.94點，跌37.87點或2.03%，周線也跌大概5.8%。

一如外界普遍預期，日本央行17日還是把短期利率維持在負0.1%，至於10年期公債殖利率，也以0%左右為主。同時，日本央行還是會讓當地殖利率儘量在0.25%以內。

17日，在日本央行宣布政策利率之前，日圓與美元價位最低為133.3，但在確定日本還是維持超寬鬆的量化政策後，日圓再度走弱，一度甚至下看134.59。

科技族群領跌，東京威力科創重挫5.63%，愛德萬測試大跌4.75%，軟銀也大跌4.14%。

另外，汽車相關類產業也一度跌3.37%，其中，6月應該還會減產的豐田，以及宣布與索尼合賣電動車的本田，兩者分別下跌3.5%以及3.49%。同時，汽車零組件大廠電裝也跌4.4%。