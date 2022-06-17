財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」(青安貸款)由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，並以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率(基準利率)加碼計息。

財政部表示，本年3月17日中央銀行第1次調升利率一碼，即0.25個百分點，惟為減輕民眾購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率隨中央銀行利率減半碼調升，相關成本由公股銀行自行吸收，至下次基準利率調升止。為兼顧本次中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至本年底止，惟於前開期間轉貸之借款人不適用。

財政部說明，青安貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意5度延長辦理期間至本年底，屆期前將視市場利率水準、整體房市政策及民眾實際需求檢討評估辦理。

央行周四也再度升息半碼，抑制通膨，而近期受國際油價及原物料價格上漲，政府為緩解物價上漲壓力及降低對國內民生經濟影響，陸續實施關鍵原物料機動降稅減徵措施，卜特蘭一型水泥、汽油及柴油貨物稅延長降稅至111年9月30日止。財政部經報奉行政院核定公告，自110年12月1日起分別機動調降與民眾切身相關之汽、柴油及建築、工程使用之卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額為每公升新台幣5.83元、2.99元及每公噸160元；又於111年2月7日調降汽、柴油應徵稅額為每公升4.83元及2.49元，並延長至6月30日。

因應國際情勢變化持續對全球供應鏈造成影響，為確保國內民生物資充裕、物價穩定，行政院於111年5月26日再次核定自111年7月1日至9月30日止，仍繼續延長調降汽油、柴油及卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額為每公升4.83元、每公升2.49元(與基期每公升6.83元及3.99元相較，調降幅度分別為29.3%及37.6%)及每公噸160元(與基期每公噸320元相較，調降幅度為50%)。

財政部高雄國稅局呼籲產製廠商及進口人(收貨人、提貨單或貨物持有人)共體時艱，主動採取平穩物價作為，將降稅利益如實反映降低售價，以切合政府穩定物價之美意。