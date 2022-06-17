日前犯下桃園雙屍3命棄屍案的泰籍王姓嫌犯，犯案後逃亡返泰，根據泰媒報導，王男在今日上午8時（台灣時間9時）主動向當地警方投案。台灣警方則表示，今下午2時將舉辦記者會，由刑事局派員說明案情與相關引渡程序。
今早泰媒報導，王姓嫌犯今日在父親陪同下，向泰國警方投案，王男的父親表示「身為王男的父親，孩子犯了錯，父親也有責任」，認為王男既然鑄成大錯，犯罪就必須受到應有的懲罰。
日前犯下桃園雙屍3命棄屍案的泰籍王姓嫌犯，犯案後逃亡返泰，根據泰媒報導，王男在今日上午8時（台灣時間9時）主動向當地警方投案。台灣警方則表示，今下午2時將舉辦記者會，由刑事局派員說明案情與相關引渡程序。
今早泰媒報導，王姓嫌犯今日在父親陪同下，向泰國警方投案，王男的父親表示「身為王男的父親，孩子犯了錯，父親也有責任」，認為王男既然鑄成大錯，犯罪就必須受到應有的懲罰。
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