永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙今（17）日舉行股東常會，進行董事會改選，永豐餘二代掌門人何壽川及長子何奕達，確定退出董事會。未來華紙由專業經理人掛帥，將全力轉型朝綠色纖維材料等非傳統紙類應用方向發展。

華紙去年稅後純益4.88億元，較前年淨損2.01億元「轉虧為盈」，換算每股純益0.45元。今天股東會拍板每股配發現金股利0.4元，配發率達88.8％。

另外華紙今天股東會也進行改選，按照公司原先規劃名單，原本9席董事（6董3獨董），縮減為7席董事（4董3獨董），何家「父子檔」何壽川、何奕達同步退出華紙董事會，改由去年接掌永豐餘董事長的劉慧瑾入列，確認華紙走向專業經理人治理。

華紙董事長黃鯤雄昨天宣誓華紙未來兩大發展主軸包括「綠色纖維材料」與「綠色能源」。其中華紙將全力轉型「非塑材料全循環」供應品牌，除先前已推出的非塑食安用紙及漿塑包裝材料外，並延伸進入電子業、醫療、農業與紡織業等食衣住行各領域應用。

由於纖維被認為是更節水且低碳的選項，華紙攜手紡織業，最近成功開發以植物纖維做為紡紗的原材料，期能提供快時尚更環保經濟的選擇。

另外華紙也將加強綠色能源應用，計畫逐年降減燃煤用量，擴大投入生質燃料應用，並採用更多回收餘料作為替代燃料，預期2030年綠電占比要達到六成。旗下花蓮廠、台東廠、久堂廠與觀音廠，各自運用設備與在地優勢，結合生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，打造永續循環系統，成為碳中和的實踐者。