上個月周姓女子騎機車誤闖台北市水源快速道路，民眾檢舉後，員警到場協助她將機車牽引離開並檢查她的居留證，她竟怒罵員警還搶回她的居留證，警方依違反社會秩序法移送，台北地方法院以顯然不當之言詞、行動相加公務員罪判罰鍰2000元。可抗告。

今年5月31日晚上周女騎機車因誤由水源快速道路的師大路出口逆向行進，遭不具名民眾致電110報案系統檢舉，她在距離師大路出口約1公里處熄火站於路旁停等，候警期間安全帽因不可抗力遺失，員警到場後協助她將機車牽引離開。

周女多次要求員警送她回住處並稱「你們什麼忙都不幫，當什麼警察」、「你動不動拍我證件幹嘛？」、「現在就是把我安全送回家，機車就是沒有辦法騎啊，你要開罰單隨便你，我沒有錢啊，要嘛我就告你敲詐勒索喔」。

周女表示，「我沒有安全帽，我騎在馬路上很危險，又會被開罰單，如果死了怎麼辦，要不你去死一死」等語，並於員警翻拍居留證時未經同意搶回居留證。警方依違反社維法將她移送。

台北地院審理後認為，周女因手機導航錯誤引導誤闖水源快速道路，導致情緒很差很激動，員警到場後協助她卻以不當之言語行動相加於執法員警，尚未達強暴、脅迫之程度，依違反社維法裁定處罰2000元。