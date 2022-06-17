北市彭姓男子2020年疫情發生時，看準口罩嚴重短缺，透過自己經營的無照公司，大量製作違規口罩，還拿至MOMO購物平台販售，吹噓是來自美國的頂規口罩，從中不法獲利607萬，後遭檢舉衛生局人員上門時，彭還將對方的公文撕毀，士林地檢署日前偵結，依違反醫療器材管理法、毀損公文對彭提起公訴。

起訴指出，彭為「堤麥策略行銷公司」負責人，該公司以行銷設計為主，開發商品以服飾、自行車居多，並無製作醫療器材的許可執照，但彭卻於2020年5月，至2021年9月，在汐止區工廠，違法製造各類口罩，還在購物平台誆稱公司的P99口罩，符合「CNS14774」、「CNS14755」醫療標準，陸續吸引民眾購買，營業額達607萬5000餘元。

2021年6月底，新北市衛生局人員前往該公司稽查，當場發現P99口罩是違規私製，市府人員後將過程寫成公文書，要求該公司員工簽名，彭男獲知後十分生氣，否認公司違法，還將公文當場撕毀。

新北市調處後來前往搜索，查扣口罩成品228片、半成品5125片，另有各種製作原料，彭後遭依法送辦，但庭訊時，彭又辯稱自己家公司做的不是醫療用，而是一般的布料口罩，他沒說過可對抗新冠病毒。

士檢根據查扣的口罩，以及進出貨紀錄、平台販售廣告，認定彭已違反醫療器材管理法第62條，撕毀公文也一併起訴，因犯意個別，建請法院分論併法。