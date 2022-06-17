在新冠肺炎疫情擴散之初，新北市立即盤點可用量能並快速徵用防疫旅館轉型為集中檢疫中心，不過如今隨著疫情逐漸趨緩，確診人數下降，集中檢疫中心佔房率降至 21 ％，今(17)日解除1家集中檢疫中心徵用；新北市長侯友宜親自頒發感謝狀，感謝醫護及集中檢疫中心團隊的辛勞。

新北市長侯友宜表示，新北率全國之先推動居家照護計畫，有效分流輕症及無症狀確診者在家照護，而集中檢疫中心設有衛生組，由專業醫護團隊進駐，更能介入治療收治中重症患者，作為醫療緩衝保全第一線醫療量能。

後勤組由該場所飯店團隊進駐，負責住民的房務清潔、食宿、提供備品及環境衛生等事項，安全組為新北市警察局負責現場安全檢查及戒護等工作，並由國軍化學兵協助本市集中檢疫所環境清消的工作。

侯友宜親自頒發感謝狀向進駐三重集中檢疫中心的亞東醫院團隊、旅館業者及保安警察大隊表 達感謝之意，不僅讓確診者得到完善的醫療及生活上的照護，所有的工作夥伴也在承受染疫風險與心理壓力下平安順利地完成任務。

衛生局表示，新北市目前疫情雖有趨緩，市府仍持續觀察並隨時調整防疫策略，後續將視疫情趨緩程度逐步解除新北市徵用的集中檢疫中心， 解除徵用後將由觀旅局輔導轉型為防疫旅館。

三重集中檢疫中心累計收治552位確診者，後送轉醫院10人，下轉居家照護1人，穩定解離541人。