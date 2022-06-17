民眾黨為布局年底選舉及18歲公民權修憲案公民複決宣傳，民眾黨立委、選戰小組召集人蔡壁如今天搭機前往金門，宣告「全台大眾走」行腳活動啟動，針對黨主席柯文哲有意推派蔡壁如參選新北市長，蔡壁如今天受訪表示，內部確實討論過，但民眾黨人力、物力、經費都很少，且她擔任選戰小組召集人，分身乏術，參選機會非常渺茫。

對於參選新北市長，蔡壁如表示，內部確實有討論過這個議題，但是不可能實現，畢竟自己沒有所謂的想或不想，要用全黨的思維去思考這件事情。

如果柯文哲下令要求參選，蔡壁如說，這是領銜上場，但黨內認為贏的機會不大，加上資源不足，參選的機率渺茫。

蔡壁如說，民眾黨成立兩年半，人力、物力、經費都很少，整體戰略來講，沒辦法讓各縣市遍地開花，最後還是會聚焦在幾個縣市，她從今年2月接任選戰小組召集人，已分身乏術，參選機會渺茫，個人認為參選機會不大。