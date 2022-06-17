台北富邦銀行今（17）日宣布與台灣中油簽訂「永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loan)」。此為北富銀首筆永續指數連結的國營事業貸款，同時為台灣中油首筆連結永續發展指標的融資案件。北富銀以更具競爭力的資金利率協助國營事業台灣中油兌現ESG承諾，實踐淨零轉型目標，持續擴大永續金融的共好生態圈。

北富銀表示，全球正面臨氣候變遷帶來的險峻衝擊，為減緩全球溫度上升，各國政府與民間企業、機構等皆扮演重要角色，並戮力採取行動達成淨零目標。在各產業的減碳行動中，高碳排產業（如：煤礦業、石化業、水泥業等）所採取的永續轉型作為至關重要，因其營運所排放之溫室氣體規模相較其他產業大，透過實際行動所能產生的減碳效益與降低的環境負面衝擊也相當可觀。

此次北富銀攜手台灣中油簽訂「永續指數連結貸款」，連結指標之設定考量台灣中油永續轉型之關鍵議題，以「碳排放量」與「再生能源裝置容量」作為兩大主要衡量指標，每六個月檢視與前一年度指標之比較，達成目標即可享有利率減碼優惠，鼓勵台灣中油持續投入減碳行動與建置再生能源發電設備。

台灣中油表示，身為國內石化業龍頭，並為經濟部《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》（俗稱用電大戶條款）的管制對象。台灣中油積極回應法規政策及永續轉型趨勢雙重挑戰，積極投入低碳轉型，並成立氣候變遷因應工作小組，推動製程節能減碳、發展再生能源與綠色技術研發等策略，從各階段布局淨零排放。

自2016年起，台灣中油的溫室氣體排放密集度連續3年呈現下降趨勢，2020年相較於2005年（基準年）溫室氣體減量成效達38.6％；另在發展再生能源部分，則已於全台建置10.9MW太陽光電發電設備，年發電量921.5萬度。此外，台灣中油每年定期出版永續報告書，對外揭露環境、社會及治理（ESG）各面向作為，展現台灣中油投入低碳轉型的決心及推動成果，2021年更榮獲TCSA台灣永續獎「綜合績效獎－台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類－能源產業白金獎」及七項「永續單項績效獎」。

北富銀秉持「正向力量、成就可能」之理念，積極拓展永續金融商品與服務，並持續與產業夥伴攜手合作。本次與台灣中油簽訂首件國營事業「永續指數連結貸款」，是北富銀繼2021年10月與台灣電力公司簽署首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄（MOU）後，於綠色及永續金融再創新的里程碑。北富銀深信，各產業皆有永續競爭力的不同優勢，而當企業面臨永續轉型有需求時，北富銀期許成為永續金融最佳夥伴，以全方位的服務和金融專業支持企業客戶邁向永續轉型，實踐政府2050淨零目標。