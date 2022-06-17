為強化食品外送作業安全及提升職災權益保障，勞動部近日發布「食品外送作業安全衛生指引4.0」，要求外送平台應有合理派單機制、擴大「第三人責任保險」保險範圍外，並新增事前「危害告知」事項，以保護外送員安全及健康，如果違反相關規定，可依職安法開罰3萬至15萬元；其中第三人責任保險部分，考量保險商品上市需一定時間申請核准，因此緩衝自今年11月1日施行。

據統計，我國外送員人數約有12萬人，勞動部職安署說明，「食品外送作業安全衛生指引4.0」修訂包括強化合理派單機制，增列雇主應評估行駛里程、交通情形與交通法令規定等事項，合理分派工作，強化平台業者對外送員安全績效管理，避免造成外送員身心健康危害，並應遵循交通部「機車外送交通安全指引」規定，防止交通事故災害發生，以保護外送員本身及用路人交通安全，此外，平台業者應於事前具體告知外送員作業可能存在之危險及有害狀況。

職安署職業安全組組長朱文勇也說，雖然目前外送員多數使用機車外送，也要投保強制險，但考量部分外送員可能透過電動自行車、自行車等交通工具從事外送作業，雇主及平台業者亦需強化風險控制，同時基於企業社會責任，為外送員執行外送作業投保第三人責任保險，以提升外送員相關權益保障。

該第三責任險要提供每人傷害200萬元、每一意外事故新臺幣400萬元保障。

職安署強調，唯有確保作業安全健康，方能確保廠商及勞工之權益，該指引修正施行後，將持續透過勞動監督檢查，適時指導及督促事業單位改善安全衛生設施，以達防止職業災害發生之目的。