大陸央視新聞17日報導，三星堆再「上新」，8號坑新出土的頂尊屈身倒立銅人像與36年前2號坑出土的青銅鳥腳人像完美拼合，話題再次登上熱搜，引發眾多網友一起「蹲守」。這一重磅新聞揭示的資訊巨大，也留下巨大想像空間。

央視報導，修復專家將這件組合文物重新命名為「鳥足曲身頂尊神像」。3000年前，它們被「分離」、埋藏在不同的祭祀坑中。1986年，青銅鳥腳人像重見天日，當時發掘的兩個坑中大多數文物完成了拼接與修復，但包括這件在內的一小部分文物是殘缺的，無法與其它碎片組合成功。當時不知它為何物，不知它有何用途，這差一點就成為無解之謎。如今這件奇奇怪怪的青銅器找到了自己的另一半，瞬間就擁有了無可比擬的精神氣質，頭頂尊、手撐罍、腳踏鳥，身體後翻……

正如專家所言，這不是一次簡單的「拼積木」。兩件青銅器的「合璧」證明了2號坑和8號坑極有可能同時埋藏，對於揭開三星堆謎團有非常重要的意義。事實上，六個新的祭祀坑剛發現時，曾有專家大膽預測，多組祭祀坑可能是同時期的，是同一場儀式活動之後的產物，只不過這一假設需要考古來一點點證明。

報導稱，這就是考古的魅力。此次跨坑文物的拼接，對後續文物的修復尤其有重要的指導意義。到底還有多少青銅器可以拼合，不同的青銅器有多少種排列組合，值得期待。更讓人腦洞大開的是，1986年發現的兩個坑的文物修復早已完成，有的是不是需要重新審視、重新拼接？八個坑的文物將展示出古蜀人怎樣神奇的精神世界？

近日，8號坑內一尊造型獨特、工藝複雜的青銅神壇被成功提取。這不禁讓人想起此前2號坑發現的青銅神壇。當時的考古學家只能根據有限的殘件去拼接復原。而現在三星堆博物館內的青銅神樹，剛出土時殘破不堪，共計2479塊碎片。專家經過10年時間修復，還原出它靈動的樣子，但殘損的那些部分依然令人歎息……如今新的發現，也可能讓這棵神樹有機會找回失落的部分，讓修復師們這些年深藏於心的遺憾有了彌補的機會。

截至目前，三星堆遺址考古發掘面積約占遺址總面積的千分之一左右。1929年，人們在三星堆真武村的燕家院子發現玉石器坑時，誰會想到此後會陸續發現新的祭祀坑？每一項考古發現都會解決一些舊問題，同時又提出許多新問題，達成一些共識，又引發新一輪的討論。這不僅僅是有趣的「拼圖遊戲」，更是人類對自己歷史的凝視與研讀。三星堆考古未完待續，引發更多人對中華璀璨文化的探索與尋根，發現歷史的當代價值，並照亮未來的路。