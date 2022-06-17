P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊17日與高雄市衛生局舉辦醫療物資及捐款記者會，高雄鋼鐵人營運長黃泓凱、球星周儀翔代表球團捐贈價值超過20萬元的進口醫療防疫面罩，以及30萬元的捐款，由衛生局副局長林盟喬代表高雄市政府接受。高雄鋼鐵人身為高雄在地球隊，全力支持高雄市政府的防疫工作，願盡綿薄之力，盼能拋磚引玉，傳遞社會正能量。

林盟喬表示，感謝P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊捐助善款及防疫物資，並感謝疫情期間許多民間力量，主動伸出援手，以積極正面力量，與市民一起團結對抗疫情。

高雄鋼鐵人於今年4月30、5月1日兩場主場賽事期間舉辦「感謝祭」活動，是這個賽季中第二度舉辦讓籃球迷為之瘋狂的「百萬中場Logo Shot」活動，雖然這次沒有球迷帶走50萬元獎金，但高雄鋼鐵人仍決定捐出50萬元給辛苦守護國人健康的的白衣天使。

高雄鋼鐵人今日上午在高雄市政府衛生局外舉辦捐贈記者會，由結束旅外返國的超人氣球星周儀翔代表球團捐贈250個專業醫療防疫面罩給第一線的醫護人員，營運長黃泓凱代表球團捐贈30萬元的捐款給高雄市政府，由衛生局副局長林盟喬代表接受。

黃泓凱表示，新冠疫情衝擊全球，從前年開始就嚴重影響國人穩定的生活，原本已經十分辛苦在替國人守護健康的醫護人員，在新冠疫情衝擊之下，醫護人員的工作更加吃緊、辛勞，高雄鋼鐵人希望能拋磚引玉，讓國人多多關注醫護人員的辛勞，也多給醫護人員一些鼓勵。

黃泓凱表示，全台新冠疫情升溫，高雄市政府第一線防疫人員堅守崗位，高雄鋼鐵人為善盡在地社會責任，希望扮演「助攻」角色，經過訪查後發現，不少第一線醫護人員希望能在醫療防疫面罩上進行提升，因此，捐贈250個專業醫療防疫面罩，盼能提升第一線防護人員的防疫能量，也給防疫人員多一分保障。

黃泓凱表示，非常感謝進口防疫面罩代理商視堺科技公司的大力協助，得知高雄鋼鐵人要採購防疫面罩捐給醫護人員，也響應這個公益活動，並立即協助從日本總公司調貨，補足這次活動的面罩需求。

除了醫療防疫面罩之外，黃泓凱表示，身為高雄在地的球隊，百分百支持高雄市政府的防疫工作，尚有30萬元捐款提供給高雄市政府衛生局，針對防疫工作進行專款專用，希望高雄能早日遠離疫情。

黃泓凱表示，新冠疫情嚴峻，呼籲市民都要提高警覺，遵照政府的防疫指示，配合政府的防疫政策，高雄鋼鐵人絕對會扮演好政府的「最佳第六人」角色，全力協助政府的宣傳工作。