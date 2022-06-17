2家美系外資對智邦(2345)出具最新研究報告，對其營運均持正面看待，400G交換器將穩定出貨成長，分別維持目標價296元、評等買進，以及目標價248元、評等中立。

美系外資表示，儘管存在宏觀不確定性，但智邦管理階層在股東會中對於今下半年與2023年釋出謹慎樂觀展望，並預計2022年銷售額將增長兩位數。隨著數位化趨勢，帶動數據流量增長，以及AI、機器學習等趨勢，都將帶動超大規模企業和一般企業對傳輸進行升級，智邦400G交換器將隨著缺料減緩以及需求帶動下，提升出貨量，2023年將會達到營收雙位數占比；另外，智邦為降低地緣風險，也宣布將在越南投資設廠，總體來說，對於智邦可以正面看待，故維持目標價296元、評等買進。

另外一家美系外資表示，智邦在股東會上展現謹慎樂觀態度，並表示零組件供應限制一直在改善，儘管PMIC(電源管理IC)等的交貨時間相對較長，但已經較先前縮短，智邦將繼續持有約2個月的零組件庫存，以確保順利生產，也積極提高生產效率，以減少訂單積壓以滿足客戶需求。智邦現在400G交換機現在占收入的不到10%，但看到訂單持續加速拉貨中，並預計在第三季和第四季將連續增長，預計2023年400G超過收入的10%，800G目前仍在研發中，不僅如此，智邦董事會還批准了總計2500萬美元的投資。未來五年將在大陸和台灣以外的地區實現產能多元化，越南的新產能最快可能會在2023年第一季度增加，故對智邦維持目標價248元、評等中立。