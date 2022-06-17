石男身上1包0.39克安非他命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

石男後座查獲玻璃吸食器。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區日前一名毒蟲石姓男子，乘坐友人的車送姪女去洗頭，兩人將車停路邊等她洗完。這時駕駛友人不聽石男的勸阻，將車停在紅線上，果真不久後，警察上前盤查開單，心虛的石男在後座想要藏東西的舉動，被眼尖的員警察覺，員警在後座查獲玻璃吸食器以及石男身上1包0.39克安非他命，當場將石男逮捕，依法送辦。石男被逮時還不停向友人抱怨「就說不要停了，在那邊害我」，令員警哭笑不得。

新興分局前金所員警15日晚間巡邏時，在六合二路與自立二路口見一輛白色自小客紅線違停，便上前盤查。員警向駕駛林男開單時，發現後座石男神色緊張，不曉得在藏甚麼東西，員警察覺後叫石男配合檢查，果然在車上搜到玻璃球吸食器，並在其身上搜到安非他命1包。

據了解，石男有多項毒品相關前科，是毒品列管人口。當時兩人送石男姪女去髮廊洗頭，並在外面等她，因為貪圖方便才將車停在紅線上等。

石男被搜到毒品後，依法遭到逮捕，在逮捕時還不停向林男抱怨，表示已經提醒過林男不要停在紅線等，因為市區警察很多，很容易被開單，不料林男不聽勸阻，才害他被抓。並頻頻抱怨「就說不要停了，在那邊害我」，令在場員警哭笑不得，隨後石男依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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