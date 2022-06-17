今天勇士在總冠軍賽場上擊退塞爾提克，以4：2成功拿下本季總冠軍，也是他們8年內第4冠、隊史第7冠，總冠軍賽MVP沒意外由柯瑞(Stephen Curry)拿下，此外他更與回歸的伊戈達拉(Andre Iguodala)，以及老戰友卓雷蒙格林(Draymond Green)、克雷湯普生(Klay Thompson)一起為勇士奪得4座金盃，「金州四少」拚出屬於他們的輝煌。
勇士今天在波士頓花園廣場踢館成功，以103：90大破綠軍，奪下8年內第4座總冠軍，他們在2014-2015年賽季擊退騎士，2016-2017、2017-2018年賽季也都戰勝騎士完成二連霸，本季則再度重返榮耀，而老將伊戈達拉或許帶來點好運，本季他從熱火回歸勇士後攜手老戰友柯瑞、格林、湯普生，拿下他們共同奮戰的第4冠，非常難得。
伊戈達拉2013年首次加盟勇士，連續待了6季，其中隨隊拿下3座總冠軍，他更於2015年力奪FMVP獎盃，在系列賽場均貢獻16.3分5.8籃板4助攻，命中率52.1%，搶走柯瑞的風采，這也讓柯瑞等到今天才拿到生涯首座FMVP。接著伊戈達拉陸續轉投灰熊、熱火等隊，本季他則完整待在勇士，更和過去的奪冠元老再次笑到最後。
今年38歲的他身手不如以往，本季更多扮演激勵士氣角色，總冠軍賽被捕捉到對威金斯(Andrew Wiggins)耳提面命，相信在心態上大大幫助了威金斯，有助於對方繳出好表現。本季例行賽伊戈達拉僅為球隊出賽31場，貢獻4分3.2籃板3.7助攻，季後賽一共出賽7場，數據是1.6分1籃板1.7助攻，雖然機會不多，但再次圓了冠軍夢。
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