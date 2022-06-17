李晉瑋邀溫妮合唱新歌並且拍攝MV。（宇森工作室提供）

李晉瑋邀溫妮合唱新歌並且拍攝MV。（宇森工作室提供）

李晉瑋邀溫妮合唱新歌並且拍攝MV。（宇森工作室提供）

李晉瑋全新創作專輯《What’s Your Story？ 》中，單曲〈派對〉力邀相識多年的「木曜女神」溫妮合唱並且同框拍攝MV，劇中安排2人唇齒微距的吻戲，讓李晉瑋先向廣大粉絲們致歉：「真的是錯位拍攝！有保持安全距離！」李晉瑋創作〈派對〉時，坦承思考女聲合唱人選時非常苦惱，但腦中直覺「溫妮好適合唱〈派對〉唷」，望著LINE訊息對話框苦惱該如何邀請，也擔心很久沒有聯絡這麼突然的邀約會不會嚇到她，讓李晉瑋緊張了好幾天才發送邀請訊息。

好笑的是，因LINE的ID名都會變化，溫妮當時收到訊息時還納悶心想「這誰啊」，回想李晉瑋曾在2017年幫忙製作她翻唱TF BOYS的〈青春修煉手冊〉結緣，影片甚至於YT創下4108468次瀏覽量，她義不容辭一口答應合唱邀約，李晉瑋開心直說：「當時以赴死的心情邀請深怕沒有回應，知道溫妮願意合作真的讓我超級感動的。」

錄製時也發生有趣故事。溫妮趕赴李晉瑋的錄音室時還沒吃晚餐，便直接點餐外送至錄音室，當外送員送抵餐點時剛好在門口遇見李晉瑋，便詢問他是否有點餐，李晉瑋因不知道是溫妮點的餐即回答「沒有唷」，等溫妮抵達時赫然發現餐點被孤零零的放在里民辦公室的樓層階梯上，沒多想就拎著晚餐進錄音室與大家聊天，一聊下才發現，原來溫妮的晚餐差點被李晉瑋遺棄了，一個誤會笑翻眾人。

MV中，男女主角分別從派對中格格不入，再到2人相遇之後步步貼近的微妙火花。導演在指導兩人貼近戲份時一直說：「靠近一點，再靠近一點。」現場雖然保持安全距離，但看到畫面時兩人都驚呆說：「原來錯位拍攝畫面看起來竟然這麼近。」讓溫妮笑問李晉瑋有沒有跟老婆報備，李晉瑋回答：「當然有，我老婆很大方的，知道這是工作不會生氣。」李晉瑋本週六將巡迴至台中場誠品園道店演出，最終場24日晚上8點在台北信義誠品三樓音樂館，當日恰巧也是李晉瑋的生日，歡迎粉絲到場一起現場派對同樂。