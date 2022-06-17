呂男竊走綠羅馬勞力士後，還放入山寨品混充。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名呂姓冷氣師傅日前到小港區一戶住家安裝冷氣，趁屋主外出時，涉嫌侵入臥室偷走市價30萬元綠羅馬勞力士，還拿假錶頂替，將真錶再拿到當鋪典當，警方上網搜尋拍賣訊息，確認典當者是呂男後，前天持拘票逮人，最後他坦承犯行，全案依竊盜罪送辦。

小港分局高松派出所上個月21日接獲轄區內一名張姓民眾報案，表示放在家中房間內的價值約30萬，俗稱綠羅馬的勞力士手錶被偷，甚至還被以狸貓換太子手法，遭人用一只色澤完全不同的假勞力士替換，警方調閱相關監視器後，發現被害屋主日前聯絡一名40歲的呂姓冷氣師父前來安裝冷氣過。

警方仔細觀察監視器，21日上午，呂男先到屋主家場勘，下午在帶著員工入內準備安裝冷氣，此時就發現呂男進入屋內行走姿勢與走出後姿勢明顯有差異，發現他走出來時，腰際間疑似有凸出物，不過他矢口否認，並非手錶。

由於僅有此畫面，苦無明顯事證可確定他涉案，於是警方除了多次到被害屋主家中，找尋蛛絲馬跡，最後終於在網路上相關販賣二手勞力士手錶的社團網站內，發現苓雅區建國路上一間當鋪有發佈販賣一只與被害人遭竊同款式手錶，因此與屋主一同前往確認序號，果真就是被害人所遭竊的手錶。當鋪業者也告知該錶就是一名鳳山地區做冷氣的呂姓房客所拿來典當，並以24萬元完成交易。

警方於15日11時30分在鳳山區鳳甲路拘提呂嫌到案，見警方證據明確，無從狡賴，只得乖乖接受警方偵辦移送。原來當天他發現主臥室內這支手錶，下午趁機會偷換，由於不是第一次合作，屋主也相當信任他，未料竟被偷天換日，警方扣贓款13萬7000元，全案警詢後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。