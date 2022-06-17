台中捷運藍線環評昨日通過，立法院副院長蔡其昌17日出席會勘行程時表示，環評通過只是一小步，綜合規劃不見盧市府積極爭取溝通，一條捷運拖那麼久，如果盧市長真動不了工，那就蔡其昌來動工好了，「如果我當市長，4年內就讓藍線可以動工」。台中市交通局指出，針對歷次各項審查意見，市府皆已依審查意見補充說明及修正報告書，今年5月11日已再次提送修正後綜合規劃報告書予交通部審查。

蔡其昌指出，捷運藍線環評通過只是一小步，綜合規劃不見盧市府積極爭取溝通，台中隨便蓋一條都要10、20年，市民實在是受不了，第一，大家都希望藍線趕快動工；第二，要符合公平正義，內部沒有弊端，這是市民的兩個需求。

蔡其昌說，包括預算以及很多事，盧市長都必須要跟中央溝通，這幾年她不斷跟中央對立唱反調，發生事情就推給中央，所以跟中央關係非常不好，因為她個人政治立場的鮮明對立，導致市政很多都停擺，所以台中要持續大步向前，市長一定要能跟中央溝通協調，跟中央爭取預算，這對台中市發展才有好處，是市民有才好處，呼籲盧市長若動輒都要做政治對立的操作，這不是市民之福。

蔡其昌強調，希望藍線趕快動工，如果盧市長真動不了工，那就蔡其昌來動工好了，他努力爭取市民爭取，「我如果當市長，4年內就讓藍線可以動工」。

交通局表示，台中捷運藍線昨日已通過環評初審專案小組初審會議，會中考量地震頻率，針對強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估、施工營運期間的空氣污染與噪音震動等防治作為，交通局透過視訊會議詳細逐項說明後，獲委員肯定並順利通過初審會議，後續將提送環評大會審查。

交通局指出，市府目前同步辦理基本設計前置作業，另綜合規劃報告書自110年3月4日提送交通部後，已經交通部現勘、第1次書面審查、初審意見及第2次書面審查等作業，其中歷次審查意見多為要求檢討經費合理性、經費分攤比例及評估路線分段施工、分期營運可行性；而針對歷次各項審查意見，市府皆已依審查意見補充說明及修正報告書，今年5月11日已再次提送修正後綜合規劃報告書予交通部審查。

後續市府將持續與中央溝通，且配合中央審查意見修正，並積極配合審查流程，爭取行政院核定捷運藍線，啟動台中第二條捷運工程，早日開工、早日完工通車，符合市民期待。