工具機大廠程泰機械去年EPS為3.3元，17日股東會通過每股配發現金股利2.50元，股息配發率75.76％。程泰表示，上海6月正式解封後，程泰大陸訂單已明顯回升，在手訂單已從上週12億元回升至13億元，開始接第四季訂單。

程泰集團董事長楊德華安排長子楊丞鈞出任亞崴總經理、女兒楊舒涵擔任程泰總經理，今年亞崴及程泰兩公司股東會，都由楊丞鈞及楊舒涵進行營業報告。

楊舒涵17日程泰股東會報告程泰去年個別營收21.01億元，年成長46.60％；本期淨利3.64億元、年減25.01％。去年合併營收67.25億元、年成長29.21％，本期淨利4.37億元、淨利歸屬母公司為3.64億元，EPS達3.30元。

程泰營業報告書提到，程泰生產佈局方面，大陸吳江廠二期已於去年5月完工，產能可望逐步提升，以因應大陸市場需求；嘉義大埔美廠第二期建廠持續規劃，可為集團未來百億產能目標做好準備。今年營運策略，一、持續發展完善的產品系列，精進核心技術，保持競爭優勢。二、持續導入TPS提升生產效率，庫存合理化。三、強化海外投資公司生產及行銷能力。四、增加線上產品發表會及展覽模式。五、加強售後服務訓練，以提升組織售服能力，提升客戶滿意度。六、精簡產品線，汰弱留強，專注核心產品，提升生產效率。

產銷政策方面，長期方向是透過各種TPS方法，進行工具機產線的推進與改革，以生產進度可視化、作業效率提升、在庫合理化、產品品質、人才育成等為目標。其次是推動模組化設計，充分利用共同零組件，降低零件庫存量。第三、利用各種選配件及自動化設備以提升價格，並創造利潤。第四、持續精進客製化能力，滿足客戶需求。第五、持續加強工業4.0的應用需求。

程泰17日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，並通過每股配發現金股利2.50元，並完成修訂公司章程等議案。

程泰指出，程泰母公司前五月營收9.58億元，年成長18.82％，但亞崴大陸5月出貨因封城影響，合併報表後，才出現程泰前五月合併營收年減近一成。程泰新接台灣歐系自行車變速器大廠47台車床訂單，金額約1億元，預計8、9月交貨，可貢獻今年營收。