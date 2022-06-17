太子建設(2511)111年股東常會，今(17)日假台南勞工育樂中心舉行，由董事長羅智先主持；羅智先坦言，展望大環境已發生很大的改變，未來營建、房市，非單純買地、蓋樓、賣房，經營必須有「更新的思維」，同時，因過去三年，採取保守謹慎經營策略，目前太子建設屬「輕盈結構體」。

太子建設股東常會於今日早上十時召開，由於有兩位股東輪流發言多次，整個會場進行一個多小時，才完成各項董事長提議及董事改選等。會中並通過每股將分派0.5元現金股利，以及111年度財務報表。

太子111年全年營收為新台幣86.56億元，年淨利15.35億元，合併年營收為125.11億元，合併淨利為14.59 億元。全年合併年營收較全年營收增加約38.55億元，年淨利卻減少約0.76億元。

羅智先指出，過去三年來，在營建行業並未有大筆投資，過度保守謹慎操作，然目前太子的負債比是同業最低的，庫存也在減少中，所以應屬「輕盈結構體」，依目前全球情況來說，房市已應進入相當辛苦的局面。

羅智先坦言，展望未來的經營前景，全球大環境已經有很大的改變，未來營建、房市業，絕非只是買地、興建大樓、住宅，以及出售房屋等，而是必須有「更新的思維」。

常會中有來自台中的陳姓股東提出，有關誠品續約，以及有媒體披露，將收回該賣場改為統一集團所經營的百貨賣場，以及台中的金典酒店經營為何虧損已達二分之一，已減資16億元，又現金增資3億元，仍再增加背書保證兩億餘元。

該位股東表示，站在股東們的立場，如果不續租給誠品，亦要出租給租金更高的經營者，而非是關係人交易，犧牲太子股東的權益。另也有股東提出，獨立董事在未改選之前，只剩下乙名，其「適法」性等問題。

羅智先針對金典酒店是否再繼續投資，他指出，已形成具體計畫，但目前不便對外公開，因受到疫情影響，現階段經營是維持其最好的財務狀況，至於對於誠品續租，以及獨立董事的合法性等，都回答一切依法行事。

改選後的董事為統一企業代表人羅智先、高權投資代表人高秀玲、統一企業代表人吳琮斌，以及吳曾昭美、泰伯投資代表人吳平治、吳建德、永原投資代表人吳中和、弘耀投資代表人莊士弘、升元投資代表人侯博義、育鵬投資代表人侯博明、新永興投資代表人侯智元、瑞典國際投資代表人莊英志，以及獨立董事聶澎齡、丁澤祥(新任)、陳孟修(新任)等15人。