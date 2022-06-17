陸軍某機械化步兵旅志願役軍人洪姓男子，與同單位已婚的女下屬A女偷偷發展婚外情、不但在外同居還發生多次性關係，正宮某日在洪男部隊識別證內，發現A女親筆所寫「老公最愛最愛你」、「我的小壞蛋」紙條，老公還向她提出離婚，讓她頓時崩潰，怒對小三提告求償，法官判決小三必須賠償正宮15萬元，仍可上訴。

根據案決書，正宮向法官控訴，在軍中服役的老公和同單位A女有婚外情，女明知老公有配偶，還2人在外同居並發生性行為，導致老公向她提出離婚，自己知道老公外遇後終日食慾不振、以淚洗面，更暴瘦6公斤，因此提出求償。

正宮也控訴，老公將小三親筆書寫「寶貝 愛你哦」、「老公 我愛你 很愛很愛你 最愛最愛你 我的小壞蛋」等文字之紙條放置於軍中識別證內，

但是小三辯稱，「紙條是我寫給老公的，因為他涉有毒品案件，為了讓他迷途知返，才寫下紙條，某次與洪男聊到自身婚姻狀況時隨手拿出，但卻因為匆忙忘了取回，他才將紙條之放在識別證內等日後歸還。」

但是小三老公卻出庭作證表示，「我沒有看過那張紙條，但確實是老婆的字跡與我們在109年5月結婚、110年10月離婚，交往時老婆曾經叫過我寶貝、老公，從來沒有叫過我小壞蛋。」

洪男同僚也證稱，軍中相當看中男女分際，即便沒有男女朋友的人走在一起都很怪。但他們兩人都是有婚姻關係的人，卻連休息時間都會聚在一起，相處曖昧，除了假日，都會看到兩人聚在一起抽煙、聊天、吃東西，沒有聽到他們談公事，所以大家都在傳，如果有人說洪男外遇，第一個想到的對象就是A女。A女的「大兵日記」本來應該由我批改，但她都直接拿給洪嘉呈批改。」

法官審理後，認為洪男與小三都為職業軍人，卻在極重男女分際之軍營內過從甚密，不僅引人注目非議，更曾有深夜通話6小時至被告睡著而不自覺的情形，小三也曾書寫載有「寶貝，愛你哦」、「老公，我愛你，很愛很愛你，最愛最愛你，我的小壞蛋」紙條給洪男，確實有逾越一般男女分際之不當交往等情，應屬真正，因此判賠15萬元。