儘管下半年產業變數不少，玉晶光(3406)仍樂觀看待下半年營運，玉晶光董事長陳天慶表示，今年客戶給予訂單量較去年多，全年來看還是樂觀的，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也是正向看待，對公司未來很有信心。

玉晶光今天舉行股東會，陳天慶及玉晶光總經理郭英理在會後舉行線上記者會，相較於大立光(3008)對下半年悲觀保守，玉晶光相對樂觀，擴產亦持續進行。

陳天慶表示，俄烏戰爭、通膨升息對消費性產品有影響，我也擔心消費力會減弱，不過客戶並沒有悲觀的情況，今年給予訂單量較去年多，無論是手機鏡頭P(片)數量跟值均較去年提升，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。

郭英理表示，手機客戶每一年鏡頭規格都有提升，包括：前鏡頭愈來愈小且P數增拉高解析度、大光圈、夜間拍照、高畫素等，對尺寸及鏡頭要求愈來愈嚴格，對我們是蠻大的挑戰，還好整個團隊有跟上去，包括模具及RD設計能力一直在進步，今年美系客戶新機種我們進行很順利，沒有什麼問題，目前產能是吃緊的，我們會想辦法把效率品質拉高，滿足客戶需求。

在毛利率方面，郭英理表示，第1季毛利率低，主要是因2月假期長，且遇到疫情供應鏈問題，第2季因很多新機種會有良率及效率問題，不過目前都順利，6月開始會產出更好品質產品給客戶，由於產能利用率滿載，將有助於毛利率。

在AR/VR及車用等非手機產品方面，郭英理表示，目前VR已經開始有需求，客戶對明年、後年都有計畫性討論，AR可能還要等MicroLED等技術成熟，預計3年後才會放量，至於車用聚焦美系及歐系無人車、ADAS，預計明年及後年會看到成果；今年非手機相關產品占比近10%，希望3年後占比拉升至30%。

為因應客戶需求，玉晶光也積極擴產，不過郭英理表示，由於產業變數不少，資本支出會謹慎規畫、量力而為。