碧潭越夜越美麗！新北市觀旅局將在6月20日推出全新主題燈光秀，為碧潭量身打造動感的光雕裝置，彷彿一到夜間彩虹，在碧潭上頭閃耀，搭配碧潭河岸倒映及河畔美食街，營造浪漫且悠閒的夜晚時光。

新北市觀旅局說，碧潭風景區鄰近都市、交通便利，是民眾休閒旅遊優先選擇，其中碧潭吊橋是連通碧潭湖光山色的自然環境與都會生活的重要地標之一，希望透過多樣的夜間活動，點亮碧潭美麗的河岸，讓白天和晚上呈現不同風貌

新北市觀旅局表示，2022碧潭水舞將在6月19日展演完畢，此次大型和美山舞台搭配「雙水幕」動畫投影，58天演出吸引逾15萬的觀賞人次。

在碧潭水舞結束後，碧潭吊橋光雕秀將接著於6月20日釋出全新主題「虹彩幸福碧潭」，每日18時至22時每個整點，每次演出約5分鐘，透過橋側的光雕燈飾表現緊密且有力度的燈光變換，使整座吊橋猶如一道彩虹畫過夜空。

觀旅局說，除精彩的碧潭燈光秀，碧潭周邊也有相當多樣的景點，可騎乘自行車漫遊新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點。

想要與家人享受悠閒的下午，則可以到新店老街、碧潭餐飲遊憩區品嘗美食、漫步廣場欣賞山水景緻；想了解在地文化歷史，可以走一趟新店渡渡口，乘坐擁有百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，往返灣潭與碧潭之間。

此外還有新北市政府經發局所輔導的DCC square碧潭廣場在6月18日、6月19日周末兩天在新店捷運站旁二樓露臺區開設「這髦有意思」碧潭市集，商場於7月暑假期間每周末都有驚喜抽抽樂。