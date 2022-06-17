國揚（2505）今（17）舉行股東會，由董事長林子寬主持。國揚表示，現階段營建業經營環境腹背受敵，不過國揚仍依計畫推出新案，包括台北市吉林路、總銷16億元「國揚吉麟」，及內湖總銷70億元的「國揚洲際企業總部大樓」，2筆新案共86億元；至於完工入帳案，則以「早安國揚」為主。

今天國揚股東會採實體股東會和現場轉播方式舉行，並未開放媒體進場採訪。

國揚股東會中，承認2021年營業報告書及財報，去年國揚營收51.24億元，稅後淨利9.82億元，EPS為2.58元；另外，股東會也通過承認股利案，在「季季配」制度下，合計2021年度共配發第一、二季現金股利分別為0.5元、0.5元，合計共1元。

國揚在股東會後回應記者採訪時談到，今年主要完工入帳案源為「早安國揚」，另外還有餘屋待售，包括「微笑時代」、「翡翠森林」、「國硯」等。

國揚第一季營收22.31億元，較去年同期成長近20％，EPS達0.61元。

國揚也指出，規畫今年推出兩筆新案，總銷逾86億元，包括「國揚吉麟」、及星期二才舉辦開工動土典禮的「國揚洲際企業總部大樓」。

另外，國揚也攜手台灣人壽保險公司，去年底成功競標取得「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案（南基地－北側）」開發案，雙方將合資成立新公司，與高雄市政府簽訂委託實施契約，進行開發，加上內湖、三重、土城、新店，已積極提高商辦的開發比重，相對比較不受打房政策所影響。