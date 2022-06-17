納豆（林郁智）今年初驚傳因腦出血、腦壓過高，緊急入院開刀治療，女友依依不離不棄，更是當時第一時間發現納豆身體不對勁，陪他在黃金時間去醫院的功臣。最近依依上節目聊陪男友養病經過，逗趣說納豆從生病到現在倒是幽默感這點沒變，每晚依依都會故意考納豆她叫什麼名字，納豆竟脫口說出「泡泡、Cherry、花花」等暱稱，讓依依無奈笑說：「都是一些酒店（小姐）的名字！」

納豆今年初傳出因腦出血住院，所有工作也都臨時喊停，引來不少圈內好友集氣，希望他能順利挺過難關，納豆消失5個月後，才現身在依依的Youtube節目報平安，回憶當天入院經過，納豆坦言已經沒印象，依依則說當時自己發現納豆口齒不清，說話大舌頭，她便警覺男友身體出異狀，堅持帶他去醫院檢查。

依依說納豆生病前後幽默感依舊未變。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

中山醫學大學畢業的依依，當時在車上請男友反覆做舉手、說你好、微笑等動作，赫然發現納豆舉手時雙手已經無法平行，臉的左半邊也笑不太起來，到醫院後納豆甚至在檢查途中失去意識，口吐泡沫，幸好依依請求醫生先別讓納豆轉院，必須先開刀，才讓納豆在黃金時間一小時之內獲得治療。

見男友恢復情況良好，依依近來也鬆了口氣，最近她上《小姐不熙娣》分享兩人戀愛史，回憶是納豆先開始追求她，他在錄影過程中邀依依等下去吃燒肉，還吩咐說：「不能跟車上任何人講」，讓依依一開始還以為是「演藝圈潛規則」，她更說納豆生病前後幽默感依舊，每晚她考他自己叫什麼名字，納豆都會丟出一長串酒店小姐的名字，讓她哭笑不得。