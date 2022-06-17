今(111)年3至4月份展示於高雄市文化中心草坪上的臨時性裝置藝術作品《洄身》，因作品造型極具設計巧思，且兼具趣味性及互動體驗，廣受民眾熱烈迴響。為延續作品的藝術推廣效益，高雄市政府文化局特別將本件深具海洋意涵的作品加碼移展至林園海洋濕地公園，自即日起展示至7月底，歡迎市民朋友到訪林園濕地公園時，實地體驗互動裝置藝術的魅力。

《洄身》為海洋文化及流行音樂中心公共藝術設置計畫之藝術成果展現，創作者為國立臺南藝術大學建築藝術研究所B群，該團隊曾經參與高雄國際貨櫃藝術節、漁光島藝術節、新竹光臨藝術節等國內大型地景藝術節，為近年相當受到矚目的新銳藝術團隊。藝術團隊以「鰻」的細長意象及「洄游」的概念為創作發想，汲取海洋文化作為設計元素。作品以木板為平台，藍白錯落的漁網與船槳，透過純白結構連動到懸掛其下的浮球。遠觀，是一個美麗的流線型白色魚身，隨風輕輕搖曳；走近輕推浮球，整個裝置便彷彿在半空中划起長槳，激起水藍天色的一大片波瀾，如浪花拍打於海上的意象。

高雄市政府文化局長王文翠指出，作品《洄身》因裝置結合街道家具及遊憩功能，充滿互動趣味及設計巧思，在文化中心展示期間也十分受到親子喜愛，因此考量作品以海洋為創作靈感，特別與藝術團隊研商將作品移展至位於海岸邊的林園海洋濕地公園，讓作品藉由地理位置與海洋意象的銜接，充分表現計畫理念，期待在林園也將產生更多不同的藝術對話。

文化局表示，海洋文化及流行音樂中心公共藝術計畫共執行兩案，包括在高流中心音浪塔中庭的永久性作品《波光之翼》，以機械美學呈現海浪、音波的律動。另一案則是結合高雄市各區文化特色之計畫型公共藝術，透過藝術進駐方式引發在地共鳴共感，建立民眾與藝術之互動機會。而作品《洄身》即是計畫型公共藝術之臨時性裝置作品。本件作品自從推出後廣受民眾好評，為延續作品的展出效益，特別規劃移展至林園濕地公園持續展出至7月底，邀請市民朋友務必到訪林園濕地公園，欣賞美麗海景之餘也能感受作品親子同樂的藝術互動體驗。(記者 賴奕熏/高雄報導)