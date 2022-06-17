億光(2393)周五舉行股東常會，承認110年度盈餘分配案，每股分配現金股利3.5元，以周四收盤價42.55元計算，現金殖利率8.22%。

億光新技術及新應用發展，不可見光產品有電路隔離、控制、訊號放大與感測等功能，廣泛運用家電、消費性電子、車用及工業用途。不論是光儲充一體化帶來的儲能管理、充電樁的隔離、控制元件、各類家電的省電需求或是元宇宙的AR/VR/MR設備需要的全身及眼球定位，這些都少不了不可見光產品中的光耦合器、PD及IR元件。億光優勢在於滿足客戶各種客製化需求進行開發，未來將聚焦在能源車、穿戴及元宇宙等新產品與新應用上。

車用產品方面，首重於外裝照明，研發朝高功率、頂向接觸、小開窗、微型矩陣化等高階頭燈設計以提升市場占有率。在內裝照明則優化產品朝整合LED+IC，推出體積更小、可達動畫顯示效果的動態氛圍燈。另外在車用顯示方面，電動車趨勢下除了顯示器數量增多尺寸放大外，技術上也會導入 Mini LED提升高動態對比(HDR)、區域調光(Local Dimming)等功能。億光在車用顯示導入Mini LED背光模組方面已領先市場推出產品且經客戶認證通過，未來將視需求狀況擴大產能並持續強化Mini LED產品競爭力進而取得市場先機。

特殊照明應用方面，億光已成功開發出可有效消滅SARS-CoV-2病毒的UVC光設備，經中央研究院生物醫學科學研究所協助確認，在特定波段的UVC光源下，可有效消滅SARS-CoV-2 (Covid-19)病毒，達到抑制新冠肺炎病毒傳播的功效，並依此研究成果開發一系列的UVC LED(275 nm)紫外線產品。

今年全球經濟預期將受到多重挑戰，原本因疫情影響所造成的供應鏈斷鏈問題已使得各主要經濟體面臨高通膨壓力，近來再加上烏俄戰爭使得石化原料、糧食以及金屬等原物料報價高漲，各國央行均面臨高通膨環境及經濟成長趨緩的兩難處境。然而，隨著各國疫苗施打率提高、病毒變化為快速傳染但輕症化趨勢之下，今年預期將朝向全球解封、開放國門的方向前進。

展望今年，元宇宙概念持續升溫，AR/VR/MR設備也被推至浪尖，Mini LED顯示技術精進將使得市場需求全面爆發，提供產業新的成長動力。面對大環境的快速變遷，億光對於永續經營將提高關注，以期達成對環境、社會和公司治理(ESG)目標。